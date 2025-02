Ardoino, ad Tether: "Non siamo un fondo speculativo. Possiamo finanziare la Juve per 2000 anni"

Da venerdì scorso la Juventus ha un nuovo socio di minoranza, ovvero Tether, il colosso di criptovalute e nuove tecnologie da 140 miliardi di dollari che si è appena preso poco più del 5 per cento del club bianconero. Paolo Ardoino, 40enne amministratore delegato del gruppo, ne ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera. “Quando abbiamo deciso di comprare le azioni del club? È un processo che durava da un po’ di tempo, qualche mese, nel quale abbiamo acquistato quote sul mercato: siamo ancora piccolini - ha spiegato il chief executive - Vorremmo poter aiutare l’attuale dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore. Ma dietro non c’è alcun piano machiavellico. Se abbiamo avvertito John Elkann o Exor? In passato, ci sono stati scambi con la dirigenza e la proprietà, per una valutazione strategica".