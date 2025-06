Juventus, accordo con WhiteBIT: sarà sponsor di manica fino al 2028

A pochi giorni dal debutto al Mondiale per Club (co-esclusiva su Mediaset), la Juventus ha annunciato una nuova importante partnership con WhiteBIT, una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute in Europa per traffico, che diventa Official Cryptocurrency Exchange Partner e Official Sleeve Partner del Club (il cosiddetto sponsor di manica, che in questa stagione è stato di Azimut, gruppo indipendente e globale attivo nell’asset management e nel wealth management al servizio di privati e imprese).