Juventus, Tether acquista una quota di minoranza: cosa cambia per i bianconeri

L'acquisizione della quota in Juventus apre nuove opportunità di collaborazione e sinergie tra gli asset digitali e il settore sportivo e in questo modo Tether sta cercando di coinvolgere altri club per introdurre nuovi strumenti di pagamento basati su asset digitali. Questa acquisizione si allinea agli obiettivi di Tether di promuovere l'adozione delle stablecoin e della blockchain nella vita quotidiana e arriva dopo la sponsorizzazione della maglia ufficiale del Lugano FC in Super League svizzera.