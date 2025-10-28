Logo SportMediaset

IL VIDEO

Tudor, l'ironia della sorte con Spalletti: quell'intervista che sa di profezia

In una recente intervista a DAZN il croato aveva citato il suo possibile successore sulla panchina bianconera

28 Ott 2025 - 18:00

Il destino, talvolta, sa intrecciare ironia e coincidenze. È quanto accade a Igor Tudor, esonerato dalla Juventus dopo la recente sconfitta della Lazio, mentre il nome più accreditato per la sua successione alla guida dei bianconeri è quello di Luciano Spalletti. Una situazione che assume toni quasi beffardi, considerando un episodio di pochi mesi fa: in un’intervista rilasciata a Dazn con Ciro Ferrara, lo stesso Tudor aveva mostrato alla telecamera il libro autobiografico di Spalletti, "Il paradiso esiste… Ma quanta fatica", commentando con un sorriso: “Guardate qua, si studia e si prende dai forti”.

© Da video

© Da video

Un omaggio spontaneo all’ex commissario tecnico dell’Italia, oggi protagonista involontario di un curioso incrocio del destino.

igor tudor
spalletti
juventus

