Tudor, l'ironia della sorte con Spalletti: quell'intervista che sa di profezia

Il destino, talvolta, sa intrecciare ironia e coincidenze. È quanto accade a Igor Tudor, esonerato dalla Juventus dopo la recente sconfitta della Lazio, mentre il nome più accreditato per la sua successione alla guida dei bianconeri è quello di Luciano Spalletti. Una situazione che assume toni quasi beffardi, considerando un episodio di pochi mesi fa: in un’intervista rilasciata a Dazn con Ciro Ferrara, lo stesso Tudor aveva mostrato alla telecamera il libro autobiografico di Spalletti, "Il paradiso esiste… Ma quanta fatica", commentando con un sorriso: “Guardate qua, si studia e si prende dai forti”.