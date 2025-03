Thiago, pensiero stupendo: il sogno scudetto è davvero così folle?

PERCHE' NO

Il calendario non è alleato del sogno. Nelle prossime quattro partite la Juventus dovrà affrontare, come già detto, l'Atalanta in casa, la Fiorentina fuori, il Genoa all'Allianz e la Roma all'Olimpico. Tre partite su quattro insidiosissime, se si considera che la capolista Inter, invece, nello stesso periodo ha scontri più abbordabili. In più i bianconeri hanno tre squadre davanti e dovrebbero sperare in un calo contemporaneo di formazioni che finora hanno fatto bene. Poi si è creata un'ulteriore emergenza in difesa. Oltre a Bremer e Cabral, fuori praticamente per tutta la stagione e Kalulu, appena rientrato, ora c'è il dubbio legato a Gatti. Non dovesse recuperare, Thiago si dovrebbe arrangiare con l'ex milanista e Kelly come centrali in uno scontro così delicato come quello contro la squadra di Gasperini. Insomma, le incognite sono tante e basta pochissimo per passare dal sogno scudetto a dover difendersi, con le unghie e con i denti, dall'assalto di chi bussa al quarto posto. Squadre, tra l'altro, molto vicine in classifica ai bianconeri.