Juventus, emergenza piena in difesa: si ferma anche Gatti, Veiga lavora a parte

Le porte del centro medico della Juventus sono sempre aperte in questa stagione e gli operatori bianconeri non hanno tempo di fermarsi. L'emergenza per Thiago Motta continua, specialmente in difesa: se Renato Veiga continua a lavorare a parte e resta in fortissimo dubbio la convocazione per l'Atalanta, chi è diventato a rischio è anche Federico Gatti.