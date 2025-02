Thiago paga la cena a giocatori e staff: la Juve si compatta prima dell'Inter

Il momento è cruciale, anzi si può dire tranquillamente che la complicata esperienza di Thiago Motta alla Juventus sia arrivata al punto decisivo della stagione. In pochi giorni c'è l'Inter, per capire fino a dove possano spingersi i bianconeri in campionato (oltre al prestigio e a quello che significa per i tifosi il cosiddetto derby d'Italia), e poi la sfida da dentro e fuori in Champions League con il ritorno dei playoff a Eindhoven.