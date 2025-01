Juventus, Thiago Motta: "Vlahovic recuperato, Cambiaso giocherà. Kolo Muani dipende dalla burocrazia"

Vendicare la sconfitta in Supercoppa e vincere la pareggite acuta che ha colpito la sua Juventus. Thiago Motta contro il Milan cerca tre punti fondamentali per la zona Champions League. "Vogliamo stare nella zona Champions, domani abbiamo una grande opportunità contro una grande squadra come il Milan - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa -. Cercheremo la vittoria, anche se poi mancheranno tante partite. Cercheremo la vittoria dal primo minuto". Su Kolo Muani: "Sono molto contento del suo arrivo, un giocatore interessante per noi in questo momento stiamo aspettando le pratiche burocratiche per il suo trasferimento e se tutto sarà ok domani sarà con il gruppo, se no dovremo aspettare la prossima partita". Sulla formazione per Juve-Milan, che sarà trasmessa n diretta streaming gratuita su Dazn (per chi è già abbonato non cambierà nulla, per chi si registrerà in modalità gratuita invece i posti saranno limitati a 2 milioni): "Vlahovic è recuperato, Conceiçao no. Giocheranno Cambiaso e Di Gregorio".