Tegola per la Juventus, De Ligt positivo al coronavirus

Brutte notizie per Andrea Pirlo e la Juventus in vista della sfida di campionato di domenica contro il Sassuolo. Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento. I bianconeri, quindi, saranno costretti a fare a meno di un uomo fondamentale nello scacchiere difensivo. L'olandese si aggiunge agli altri casi di positività in casa bianconera: Alex Sandro e Cuadrado, tre dunque in totale. Al posto di De Ligt uno tra Demiral e Chiellini.