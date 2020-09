Suarez, ecco le domande dell'esame farsa: "Come ti chiami?"

Emergono nuovi dettagli sull'esame farsa che ha sostenuto Luis Suarez a Perugia per conseguire il livello B1 di italiano e di conseguenza ottenere la cittadinanza. Le domande, come si sapeva, sono state concordate prima della prova e ora il Corriere della Sera svela curiosi retroscena. Il calciatore del Barcellona, infatti, ha ricevuto su Teams un pdf con i temi da trattare che ora è in possesso degli investigatori.