Suarez, uno degli esaminatori indagati: "Coniuga correttamente i verbi"

LA DIFESA

Lorenzo Rocca è uno degli indagati per l'esame "farsa" che avrebbe sostenuto Luis Suarez a Perugia per ottenere il nostro passaporto e diventare cittadino "comunitario". Il 48enne professore è indagato dalla Procura per aver rivelato i contenuti della prova orale e per aver sottoscritto un certificato che sarebbe stato ottenuto con una verifica fittizzia. In particolare, le intercettazioni della collega Stefania Spina hanno rivelato che il calciatore ormai ex Barcellona avrebe avuto grosse difficoltà con la lingua italiana.

"Quel riferimento al fatto che Suarez parlasse solo per verbi all'infinito non corrisponde a quello che abbiamo accertato. Non l'ho sentito solo io con le mie orecchie. Gli esaminatori sono sempre in due e in due abbiamo sentito più volte il candidato coniugare correttamente i verbi", ha detto Rocca a la Repubblica.

Sull'accusa di aver fornito al calciatore uruguaiano, la cui moglie ha origini italiane, le risposte al test: "Ci sono esempi di materiale d'esame tranquillamente disponibili online. Domande concordate? Non posso dire nulla perché ci sono altre persone coinvolte".