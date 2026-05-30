Spalletti ha parlato chiaro nel vertice con i dirigenti: almeno un nuovo nome di livello per reparto

In avanti c'è sempre l'incognita Vlahovic. Al di là del rinnovo o meno del serbo, comunque, in casa Juve non è mai tramontata l'idea di riportare alla Continassa Kolo Muani. La trattativa è complessa perché l'attaccante tornerà al Psg dopo il prestito al Tottenham e i francesi non sembrano disposti a fare sconti. E' tornato, però, nei radar bianconeri un altro francese: Mateta. A Spelletti piace molto e la situazione sembra diversa rispetto a quando la trattativa è sfumata a gennaio. L'attaccante del Crystal Palace è dato in uscita. Il suo contratto scade a giugno 2027 e potrebbe anche favorire un acquisto non eccessivamente oneroso. La valutazione attuale è attorno ai 30 milioni di euro. La Juve cercherà di liberarsi anche delle punte in eccesso, quelle che hanno fallito la scorsa stagione. Difficile trovare un acquirente per Openda (costato intorno ai 45 milioni) ed è possibile che vada via in prestito. David, invece, è arrivato a parametro zero e, qualunque cifra si riuscisse a realizzare, sarebbe comunque una plusvalenza.