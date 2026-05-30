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Spalletti ha parlato chiaro nel vertice con i dirigenti: almeno un nuovo nome di livello per reparto

L'allenatore bianconero, in collaborazione con la società, sta programmando una squadra che possa fare meglio della scorsa stagione

30 Mag 2026 - 09:44
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L'incontro c'è stato. Ora c'è da arrivare al dunque. E' vero che in casa Juve c'erano progetti che non si sono concretizzati o si sono complicati ma c'è anche un piano chiaro da cui ripartire. Spalletti ne ha parlato con la dirigenza. L'obiettivo è riuscire a prendere un giocatore di livello per reparto. Oltre la situazione che riguarda il portiere, che si è complicata con il muro del Liverpool su Alisson, c'è da prendere un centrale che garantisca una fase difensiva di buon livello. Lucianone ha ben chiaro in testa il nome: Kim Min-jae, il difensore sudcoreano che ha già lavorato con lui durante la stagione culminata dello scudetto del Napoli e rappresenterebbe una soluzione ideale, soprattutto in caso di addio a Bremer, che tra l'altro potrebbe andare al Bayern favorendo così la trattativa per Kim. 

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L'allenatore bianconero, poi, vuole a tutti i costi un centrocampista che sappia fare la differenza sulla trequarti. Svanita l'ipotesi Bernardo Silva, si lavora per Brahim Diaz.  Il fantasista del Real Madrid, ex Milan, rappresenta una soluzione graditissima a Spalletti. Nel club di Florentino il marocchino è difficilmente un titolare e questo potrebbe essere un motivo per farlo traferire a Torino.

In avanti c'è sempre l'incognita Vlahovic. Al di là del rinnovo o meno del serbo, comunque, in casa Juve non è mai tramontata l'idea di riportare alla Continassa Kolo Muani. La trattativa è complessa perché l'attaccante tornerà al Psg dopo il prestito al Tottenham e i francesi non sembrano disposti a fare sconti. E' tornato, però, nei radar bianconeri un altro francese: Mateta. A Spelletti piace molto e la situazione sembra diversa rispetto a quando la trattativa è sfumata a gennaio. L'attaccante del Crystal Palace è dato in uscita. Il suo contratto scade a giugno 2027 e potrebbe anche favorire un acquisto non eccessivamente oneroso. La valutazione attuale è attorno ai 30 milioni di euro. La Juve cercherà di liberarsi anche delle punte in eccesso, quelle che hanno fallito la scorsa stagione. Difficile trovare un acquirente per Openda (costato intorno ai 45 milioni) ed è possibile che vada via in prestito. David, invece, è arrivato a parametro zero e, qualunque cifra si riuscisse a realizzare, sarebbe comunque una plusvalenza. 

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