Juventus, sarà un vertice delicato: le parole di Comolli che non sono piaciute a Spalletti

Secondo La Stampa, Lucio non ritiene fallimentare la sua gestione (partita alla decima giornata) e non si è sentito coinvolto nelle scelte di mercato: Comolli ha detto che le scelte di gennaio, Boga e Holm, erano state condivise con l'allenatore, e questo di sicuro è avvenuto, ma è innegabile che la prima punta chiesta dal toscano non sia mai arrivata. Restano dunque le divisioni tra i due, non insormontabili sia per Comolli che per Spalletti, punto di partenza fondamentale in vista del meeting presidenziale visto che lo stesso Elkann non vuole ribaltoni societari e ha chiesto a tutte le parti di venirsi incontro.