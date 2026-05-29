Juventus, Spalletti incontra i vertici per programmare il futuro

Al momento non sono filtrate indiscrezioni sugli argomenti messi sul tavolo, ma di sicuro si è parlato delle prossime operazioni di mercato, in entrate e in uscita. Dal portiere all'attaccante, passando per almeno una cessione pesante, senza dimenticare il caso del contratto di Vlahovic. Sono stati tanti gli oggetti della discussione tra il tecnico e la dirigenza bianconera, con l'obiettivo di iniziare al meglio la prossima stagione e costruire qualcosa di importante dopo le recenti delusioni.