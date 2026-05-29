MANOVRE BIANCONERE

Juventus, Spalletti incontra i vertici per programmare il futuro

Lungo summit alla Continassa per tracciare una linea comune sul mercato

29 Mag 2026 - 19:51
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Un lungo summit per gettare le basi per la Juventus del futuro. Il tecnico Luciano Spalletti si è confrontato con proprietà e management per tracciare una linea comune in vista del prossimo calciomercato estivo e per la prossima stagione dopo la delusione di aver mancato la qualificazione alla Champions League. L'obiettivo condiviso è costruire una Juve che possa tornare ad essere competitiva, come dichiarato a più riprese dallo stesso allenatore e dall'amministratore delegato Damien Comolli.

Al momento non sono filtrate indiscrezioni sugli argomenti messi sul tavolo, ma di sicuro si è parlato delle prossime operazioni di mercato, in entrate e in uscita. Dal portiere all'attaccante, passando per almeno una cessione pesante, senza dimenticare il caso del contratto di Vlahovic. Sono stati tanti gli oggetti della discussione tra il tecnico e la dirigenza bianconera, con l'obiettivo di iniziare al meglio la prossima stagione e costruire qualcosa di importante dopo le recenti delusioni.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più, perché bisognerà mettere mano a una rosa da plasmare attorno alle idee di Spalletti e provare ad accontentare le sue richieste.

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