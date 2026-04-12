Spalletti vede la Champions con una vittoria "sporca" ma con un valore straordinario

Le chiamano vittorie sporche. Chi ha giocato a calcio lo sa: sono quelle partite che si portano a casa magari senza meritarlo, soffrendo per novanta minuti e oltre, affidandosi agli episodi, al proprio portiere e al fattore C, inteso come fortuna. Non è esattamente la descrizione del successo che la Juventus ha ottenuto sul campo dell’Atalanta, però alcuni dei suddetti elementi si possono riscontrare. Ma sicuramente sul pullman della Juve in viaggio nella notte verso Torino, il morale era altissimo. E c’è da capirlo.