Cosa succede ora ad Agnelli e Arrivabene? Ecco tutte le risposte dell'esperto

"La sentenza ha risposto a un rinvio del Tar del Lazio di natura pregiudiziale. Il Tribunale Amministrativo Regionale aveva ricevuto un ricorso da parte di Agnelli e Arrivabene per annullare la decisione della Corte federale d'appello, confermata poi dal Collegio di garanzia del Coni. È noto che il Tar può soltanto decidere un eventuale risarcimento danni, ma non può mettere in discussione le decisioni della giustizia sportiva che, dopo il Collegio di Garanzia del Coni, sono definitive. Ecco, la sentenza della Corte Ue ha stabilito che questa normativa che preclude un ulteriore sindacato da parte di un organo di giustizia ordinaria (nella fattispecie il Tar del Lazio) non è compatibile con la normativa europea".