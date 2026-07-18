Amichevoli, Basilea-Juventus 0-0: Spalletti inizia senza gol, Perin para un rigore

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Inizia con uno 0-0 il ciclo di amichevoli estive della Juventus, che pareggia in casa del Basilea allenato dall'ex bianconero Lichtsteiner. Spalletti parte in attacco con Ekhator che, però, al 29' deve uscire per infortunio: dentro Openda. Nella ripresa, al 58', Arthur stende in area Otele, che dal dischetto si fa tuttavia ipnotizzare da Perin, in campo dal 46' al posto di Di Gregorio. Nel finale, espulso il portiere degli elvetici Salvi.
La prima Juventus 2026/2027 di Spalletti inizia al St. Jakob-Park di Basilea con volti nuovi o rispolverati, come Douglas Luiz e Zhegrova, ma anche con Ekhator appena arrivato dal Genoa, in un 3-3-1-3 con un tridente difensivo già vicino a quello tipo: Kelly-Gatti-Kalulu, in attesa di Bremer. Si parte con poche emozioni, con Di Gregorio che deve solo bloccare un tiro mentre Adzic impegna Omlin. Subito dopo l'hydration break, si ferma Ekhator: nulla di apparentemente grave al ginocchio, ma l'ex rossoblù viene subito sostituito da Spalletti per evitare complicazioni, con Openda al suo posto. Poi, i bianconeri salgono di giri, con Cambiaso che va vicino al gol da fuori area mentre Di Gregorio che para su Shaqiri.
Nella ripresa, aperta da un errore solo davanti al portiere di Miretti, tanti cambi: tra i vari, dentro due protagonisti come Arthur e Perin. Il primo provoca, al 58', il rigore per gli svizzeri, ma il sostituto di Di Gregorio ipnotizza Otele. Poi è un altro giovane, Oboavwoduo, a provare a sbloccarla con un destro a giro mandato splendidamente in corner da Salvi. L'estremo difensore degli elvetici è poi protagonista del finale, visto che all'84' stende Openda al limite fermando un contropiede della Juventus e prendendosi il cartellino rosso. Spalletti ha però poco tempo per sfruttare la superiorità numerica e finisce così 0-0. In attesa di migliori indicazioni e forma fisica, la Vecchia Signora proseguirà la preparazione: la prossima amichevole è prevista per il 25 luglio in Belgio contro lo Standard Liegi allo Stade de Sclessin.