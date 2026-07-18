Amichevoli, Basilea-Juventus 0-0: Spalletti inizia senza gol, Perin para un rigore

Nella ripresa, aperta da un errore solo davanti al portiere di Miretti, tanti cambi: tra i vari, dentro due protagonisti come Arthur e Perin. Il primo provoca, al 58', il rigore per gli svizzeri, ma il sostituto di Di Gregorio ipnotizza Otele. Poi è un altro giovane, Oboavwoduo, a provare a sbloccarla con un destro a giro mandato splendidamente in corner da Salvi. L'estremo difensore degli elvetici è poi protagonista del finale, visto che all'84' stende Openda al limite fermando un contropiede della Juventus e prendendosi il cartellino rosso. Spalletti ha però poco tempo per sfruttare la superiorità numerica e finisce così 0-0. In attesa di migliori indicazioni e forma fisica, la Vecchia Signora proseguirà la preparazione: la prossima amichevole è prevista per il 25 luglio in Belgio contro lo Standard Liegi allo Stade de Sclessin.