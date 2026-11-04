Spalletti raccoglie i cocci e valuta le scelte per la trasferta in Olanda: la certezza è Woltemade

Cose che interessano poco a Spalletti, che ha abbastanza esperienza per aver capito che i tre punti conquistati a fatica con il Napoli non bastano di certo ad allontanare fantasmi e incubi stagionali. La partita in Olanda è tutt'altro che semplice e serve anche a dare continuità al morale bianconero. Visto che sulla qualità del gioco e sulle prestazioni c sarebbe molto da dire. Gli alibi ci sono, eccome. A partire dalla lista degli infortunati: Yildiz, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez, Grabara a cui si aggiungono, per l'occasione, quelli fuori dalla lista Uefa come Zhegrova, Rugani e Milik, e l'acciaccato McKennie.