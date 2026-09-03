Spalletti: "Juve più forte dopo il mercato, ma Inter davanti a tutti. Yildiz il migliore della Serie A"

I calciatori più forti di questa Serie A? Spalletti ne cita 5 su tutti, con particolare attenzione al suo Yildiz: "Malen? Di sicuro è un calciatore che ha destato curiosità in tanti. Oltre ai gol fatti, attacca 30 volte lo spazio con forza e frequenza di passo, è un calciatore forte. Poi ce ne sono altri fortissimi. Noi abbiamo Yildiz che secondo me è il più forte. Lautaro era un ragazzino quando allenavo l'Inter, ma già faceva vedere tutte le sue qualità. Al Napoli ho allenato Di Lorenzo, è uno dei più forti che ci sono. Nico Paz ci ha fatto vedere le sue qualità... ce ne sono tanti di calciatori forti".