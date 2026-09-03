Champions, procedimento Uefa contro Guendouzi e Greenwood

La Uefa ha avviato una procedura disciplinare contro i giocatori del Fenerbahçe Matteo Guendouzi e Mason Greenwood a seguito della gara di Champions League della scorsa settimana tra i turchi e l'Olympique Lione che ha portato all’eliminazione dei francesi. Lo ha annunciato il Fenerbahce. "La Uefa ha avviato un procedimento disciplinare contro i nostri giocatori, così come contro il nostro club", ha sottolineato la società in una nota. Il centrocampista francese Matteo Guendouzi, autore in particolare di un gestaccio nei confronti dei tifosi lionesi, aveva affermato all'indomani della partita di non aver "fatto nulla di male". "Hanno insultato mia madre, la mia famiglia, i miei figli", si era giustificato l'ex giocatore di Marsiglia e Lazio. Guendouzi era stato preso di mira dal pubblico lionese durante il riscaldamento. L'attaccante inglese Mason Greenwood, anch'egli ex del Marsiglia, si era unito a Guendouzi alla fine della partita, vinta dal Fenerbahçe (2-1). "Il nostro club presenterà prove rilevanti davanti alle autorità competenti per proteggere i diritti e gli interessi dei nostri giocatori e del Fenerbahçe", ha scritto il club di Istanbul nel suo comunicato