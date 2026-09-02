L'addio alla Juve li ha rigenerati: Vlahovic, Openda e Adzic già in gol

La lontananza da Torino, almeno a primo impatto, li sta rigenerando con una cura a suon di gol e buone prestazioni. Vlahovic, Openda e Adzic, gli attaccanti che hanno fatto le valigie per lasciare la Juventus, ora brillano nei rispettivi club e fanno venire (forse) un po' di nostalgia ai tifosi bianconeri.