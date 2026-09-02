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© Getty Images | Dusan Vlahovic - 3 gol nelle prime 2 presenze in Super Lig con il Besiktas
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JUVENTUS

L'addio alla Juve li ha rigenerati: Vlahovic, Openda e Adzic già in gol

Gli ex attaccanti bianconeri hanno iniziato con il piede giusto le rispettive nuove avventure

02 Set 2026 - 12:11
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La lontananza da Torino, almeno a primo impatto, li sta rigenerando con una cura a suon di gol e buone prestazioni. Vlahovic, Openda e Adzic, gli attaccanti che hanno fatto le valigie per lasciare la Juventus, ora brillano nei rispettivi club e fanno venire (forse) un po' di nostalgia ai tifosi bianconeri. 

Per Vlahovic, nuovo attaccante del Besiktas, parla la tripletta messa a segno alla sua seconda presenza in Super Lig, mentre Openda, in cerca di fortune al Lione, è riuscito a sbloccarsi sia in Ligue 1 che in Champions League, nei playoff contro il Fenerbahce. Anche Adzic, il gioiellino 2006 trasferitosi al Sassuolo, ha segnato in Coppa Italia e ha giocato le prime due di campionato da titolare, fornendo anche un assist. 

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