Conceicao: "Questa Juve è forte, ma dobbiamo dimostrarlo"

L'esterno bianconero al Gran Galà del Calcio

02 Set 2026 - 20:47
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Presente al Gran Galà del Calcio anche Francisco Conceicao. Il giocatore della Juve ha così parlato del presente e del futuro bianconero: “Abbiamo iniziato molto bene, ma la stagione è lunga. Ora c’è una partita fondamentale contro il Milan. Cosa mi dice Spalletti? A me e a tutti dice di migliorare, e io ce la metterò tutta. Siamo forti, ma dobbiamo dimostrarlo. Abbiamo iniziato bene ma sappiamo che la strada è lunga e dobbiamo iniziare così. Io come esterno voglio fare gol, aiutare la squadra il più possibile. Ciò che facciamo in allenamento dobbiamo farlo anche in partita. Giocare l’Europa League è bellissimo e vincerla sarebbe un sogno. Se mi sento più centrale? Mi sono sempre sentito centrale nel progetto Juve, è questo che voglio fare.

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