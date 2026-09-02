Conceicao: "Questa Juve è forte, ma dobbiamo dimostrarlo"

Presente al Gran Galà del Calcio anche Francisco Conceicao. Il giocatore della Juve ha così parlato del presente e del futuro bianconero: “Abbiamo iniziato molto bene, ma la stagione è lunga. Ora c’è una partita fondamentale contro il Milan. Cosa mi dice Spalletti? A me e a tutti dice di migliorare, e io ce la metterò tutta. Siamo forti, ma dobbiamo dimostrarlo. Abbiamo iniziato bene ma sappiamo che la strada è lunga e dobbiamo iniziare così. Io come esterno voglio fare gol, aiutare la squadra il più possibile. Ciò che facciamo in allenamento dobbiamo farlo anche in partita. Giocare l’Europa League è bellissimo e vincerla sarebbe un sogno. Se mi sento più centrale? Mi sono sempre sentito centrale nel progetto Juve, è questo che voglio fare.