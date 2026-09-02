Juve in emergenza: anche Thuram si opera, rientra nel 2027

Inizio di stagione tutt'altro che fortunato per Luciano Spalletti: gli infortuni sono già tanti e anche più complessi di quanto ci si sarebbe aspettato. Per Yildiz bisognerà aspettare tre mesi, mentre per Ekhator qualche settimana in meno, ma la situazione che angoscia maggiormente il tecnico toscano è quella legata a Kephren Thuram.
Thuram si opera
Alla fine non c'è stata altra via percorribile: Thuram sarà costretto a operarsi. Lo farà giovedì, a Lione, sotto consiglio dello stesso luminare che si era occupato anche del ginocchio di Bremer, Bertrand Sonnery Cottet. Il padre del centrocampista, Lilian, si sta occupando di tutti i preparativi del caso.
L'infortunio di Thuram
Il centrocampista bianconero, dalle battute conclusive della scorsa stagione, è alle prese con una sindrome femoro-rotulea, un disturbo che causa dolori nella parte anteriore del ginocchio o intorno alla rotula. La terapia conservativa, che sembrava la più conveniente, si è rivelata inutile di fronte ai dolori persistenti che, dopo averlo tenuto in panchina in tutte le amichevoli estive, lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca anche contro il Parma. L'operazione, ora, è la soluzione più logica, anche se il prezzo da pagare sarà alto: anno finito e rientro in campo previsto per inizio 2027.