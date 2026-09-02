Juve in emergenza: anche Thuram si opera, rientra nel 2027

Il centrocampista bianconero, dalle battute conclusive della scorsa stagione, è alle prese con una sindrome femoro-rotulea, un disturbo che causa dolori nella parte anteriore del ginocchio o intorno alla rotula. La terapia conservativa, che sembrava la più conveniente, si è rivelata inutile di fronte ai dolori persistenti che, dopo averlo tenuto in panchina in tutte le amichevoli estive, lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca anche contro il Parma. L'operazione, ora, è la soluzione più logica, anche se il prezzo da pagare sarà alto: anno finito e rientro in campo previsto per inizio 2027.