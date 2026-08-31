Juventus: Yildiz è stato operato al piede sinistro, Thuram a Lione per un consulto specialistico
L'attaccante bianconero starà fuori circa tre mesi, out anche Ekhator a causa di una lesione. Il centrocampista francese spera di scongiurare l'operazione
Kenan Yildiz è stato operato. Dopo l'infortunio subito nella sfida contro il Frosinone, l'attaccante turco è stato operato al piede sinistro e già nella giornata di domani comincerà la riabilitazione. Stop previsto ci circa due/tre mesi, con Yildiz che cercherà di rientrare a novembre.
Il bollettino medico
"Nel pomeriggio Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro. L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".
Ekhator, c'è lesione
Stop forzato anche per Jeff Ekhator, che torna ai box a causa di lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. L'attaccante sarà valutato tra due settimane: "Inoltre a seguito del problema muscolare alla coscia destra accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Ekhator è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra 2 settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero".
Come sta Thuram?
Più complesso il nodo legato a Thuram, atteso a Lione per una visita specialistica dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet. Il luminare, già noto per aver operato Bremer e Gatti, dovrà valutare le condizioni del ginocchio destro condizionato da una sindrome femoro-rotulea. Il centrocampista francese spera di evitare la via chirurgica, che lo costringerebbe a rimanere lontano dai campi per un periodo prolungato.