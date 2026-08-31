Juventus: Yildiz è stato operato al piede sinistro, Thuram a Lione per un consulto specialistico

Stop forzato anche per Jeff Ekhator, che torna ai box a causa di lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. L'attaccante sarà valutato tra due settimane: "Inoltre a seguito del problema muscolare alla coscia destra accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Ekhator è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra 2 settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero".