Como, ecco la prima lista Uefa: fuori Caqueret

Il Como ha diramato la lista UEFA in vista della fase campionato di Champions League, che per i lariani avrà inizio giovedì 10 settembre al "Sinigaglia" contro il Lipsia. Escluso di lusso è Maxence Caqueret, al passo d'addio, e Addai, ancora alle prese con i problemi fisici. Presenti, invece, i nuovi arrivati Sanchez, Ricci e Kean.