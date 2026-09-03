Como, ecco la prima lista Uefa: fuori Caqueret

03 Set 2026 - 12:16
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Como: Cesc Fabregas, 39 anni © Getty Images

Como: Cesc Fabregas, 39 anni © Getty Images

Il Como ha diramato la lista UEFA in vista della fase campionato di Champions League, che per i lariani avrà inizio giovedì 10 settembre al "Sinigaglia" contro il Lipsia. Escluso di lusso è Maxence Caqueret, al passo d'addio, e Addai, ancora alle prese con i problemi fisici. Presenti, invece, i nuovi arrivati Sanchez, Ricci e Kean.

Questo l'elenco completo:

Butez

Sanchez

DIFENSORI 

Kempf

Chalobah

Ramon

Kaiki

Valle

Couto

Smolcic

Dossena

CENTROCAMPISTI

Perrone

Da Cunha

Milla

Paz

Baturina

Ricci

Liberali

Cassano*

ATTACCANTI

Diao

J. Rodriguez

Douvikas

Kean

*lista B

como
lista uefa
champiins league

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