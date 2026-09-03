Como, ecco la prima lista Uefa: fuori Caqueret

Il Como ha diramato la lista UEFA in vista della fase campionato di Champions League, che per i lariani avrà inizio giovedì 10 settembre al "Sinigaglia" contro il Lipsia. Escluso di lusso è Maxence Caqueret, al passo d'addio, e Addai, ancora alle prese con i problemi fisici. Presenti, invece, i nuovi arrivati Sanchez, Ricci e Kean.
Questo l'elenco completo:
Butez
Sanchez
DIFENSORI
Kempf
Chalobah
Ramon
Kaiki
Valle
Couto
Smolcic
Dossena
CENTROCAMPISTI
Perrone
Da Cunha
Milla
Paz
Baturina
Ricci
Liberali
Cassano*
ATTACCANTI
Diao
J. Rodriguez
Douvikas
Kean
*lista B