Da Palestra a Zirkzee, da Greenwood a Kessie: tutte le beffe del mercato estivo

Rimane a bocca asciutta il Napoli di Allegri. Il grande colpo dell’estate partenopea sarebbe potuto essere Gabriel Jesus. Verbo che alla fine è rimasto solo al condizionale nonostante il giocatore avesse aperto al trasferimento in terra campana. A congelare l’operazione un mercato in uscita che, Lukaku e Gutierrez a parte, non è mai decollato. Ne ha approfittato allora il Barcellona, inseritosi nella trattativa con la forza però di poterla chiudere. Per Gabriel Jesus gli spagnoli hanno messo una cifra di circa 15 milioni di euro e il brasiliano è diventato un nuovo giocatore blaugrana. Infine la Roma, la cui partenza incredibile in Serie A non farebbe credere possa avere avuto difficoltà in estate. Greenwood è stato il primo grande obiettivo per l’attacco della Roma di Gasperini, salvo poi tramontare a causa di ingaggio mostre richiesto dall’entourage del giocatore (ben 11 milioni).