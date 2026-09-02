Juve, senti Woltemade: "Assomiglio a Ibra, mi piace Havertz. Sono nel club italiano più grande"

"Ho giocato in molti campionati, in Inghilterra ho imparato tanto sia sull'aspetto fisico che sotto quello della tattica - spiega Woltemade - Ora son contento di essere in Italia e giocare per un grande club come quello bianconero, non vedo l'ora di iniziare". La Juve ha iniziato il campionato con due vittorie e secondo il nuovo attaccante: "è sempre positivo iniziare la stagione così bene". Poi commenta: "Credo di poter offrire un po' di qualità, sono felicissimo di essere in una squadra che controlla molto la palla e lo fa con i tempi giusti".