pARLA IL NUOVO BOMBER

Juve, senti Woltemade: "Assomiglio a Ibra, mi piace Havertz. Sono nel club italiano più grande"

Il nuovo attaccante arrivato dal Newcastle rilascia le prime parole ai canali ufficiali bianconeri

02 Set 2026 - 18:15
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"Per me la Juve è il più grande club italiano, sono felicissimo di essere qui. Credo di essere un giocatore intelligente, con tecnica e comprensione di gioco. Mi ispiro a Ibrahimovic, e Havertz è un giocatore che mi piace guardare". Si presenta così Nick Woltemade ai canali bianconeri. Nella prima intervista ufficiale il bomber risponde a tutto: dalle sue caratteristiche come giocatore all'esperienza in Premier, dai riferimenti nel calcio al commento riguardo l'approdo alla Juve.

"Ho giocato in molti campionati, in Inghilterra ho imparato tanto sia sull'aspetto fisico che sotto quello della tattica - spiega Woltemade - Ora son contento di essere in Italia e giocare per un grande club come quello bianconero, non vedo l'ora di iniziare". La Juve ha iniziato il campionato con due vittorie e secondo il nuovo attaccante: "è sempre positivo iniziare la stagione così bene". Poi commenta: "Credo di poter offrire un po' di qualità, sono felicissimo di essere in una squadra che controlla molto la palla e lo fa con i tempi giusti".

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Le sue caratteristiche sembrano allinearsi alla perfezione con il gioco di Luciano Spalletti. "Da me ci si aspetta uno stile di gioco molto fisico, ma credo che le mie qualità migliori siano la tecnica e la comprensione del gioco. So segnare, so fare assist, so dettare l'ultimo passaggio per i miei compagni. Penso che non capiti spesso di vedere un ragazzo così alto che gioca come me", dice Woltemade.

Un modello dal passato? "Penso di aver preso qualcosa un po' da tutti quei giocatori che fisicamente mi assomigliano, come ad esempio Zlatan Ibrahimovic - spiega la punta della Juventus - Mi è sempre piaciuto guardarlo perché anche lui è molto alto e ha una buona tecnica". Mentre invece un giocatore di oggi? "Mi piace molto anche Kai Havertz", afferma. 
Ultimo, ma non per importanza, un messaggio diretto ai tifosi juventini: "Non vedo l'ora di vedervi tutti domenica, quando spero conquisteremo la terza vittoria in questa Serie A. A presto!".

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