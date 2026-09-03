Juventus, Vicario: "La Juve vale più della Premier, mai sentito una ruota di scorta"

"Se potessi scegliere, io già ora deciderei di fermarmi qui per tanti anni: sono nella squadra dei miei sogni", così Guglielmo Vicario nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui sottolinea l'amore per la maglia della Juventus. Il portiere di Udine è cresciuto con Buffon come idolo: "Ci siamo sentiti quando ho firmato, ma quello che mi ha detto preferisco che resti tra noi. Gigi ha speso belle parole su di me e non posso che ringraziarlo. Per fortuna i paragoni con Buffon sono impossibili, parliamo del migliore portiere della storia del calcio, un extraterrestre in tutto: tecnica, carisma, continuità. Io devo costruirmi la mia strada".
Vicario non aveva dubbi su cosa voleva per il suo futuro: "Ho sempre sperato di arrivare alla Juventus, ma non posso controllare le dinamiche di mercato. Ho svolto un precampionato senza amichevoli confidando nel trasferimento. Ho aspettato la Juve, ma non mi sono mai sentito una ruota di scorta. Se sono qui è perché il club e l’allenatore mi hanno scelto e voluto come portiere della Juventus. Era il mio obiettivo e l’ho raggiunto, tutti gli altri discorsi sono chiacchiere. Conta il presente, non il passato".
Su Spalletti: "È chiaro e diretto, anche nella sua idea di calcio. Vedremo una Juve propositiva". La parata col Parma? "Il portiere della Juve deve rendere semplici le cose difficili. I gesti di rilievo sono belli perché danno risalto, ma il campionato è lungo e bisogna essere equilibrati". Il portiere è tra i pochi ad aver scelto di passare dalla Premier League alla Serie A: "La Juve vale più della Premier, vincere con questa maglia sarebbe la massima gratificazione e varrebbe più di qualsiasi altra cosa".