Juve, Thuram e Zhegrova fuori dalla lista per l'Europa League

La Juventus ha reso nota la lista Uefa per gli impegni di Europa League, all'appello mancano cinque giocatori bianconeri. Gli assenti sono l'infortunato Thuram, che con ogni probabilità tornerà a disposizione soltanto nel 2027 dopo l'intervento chirurgico al ginocchio cui si sottoporrà nelle prossime ore, e non ci sono nemmeno Zhegrova, Milik, Rugani ed Ekhator. Presenti i nuovi arrivati Grabara, Celik, Kolo Muani, Alajbegovic, Vicario, Lucumi, Woltemade e Sarr, figura regolarmente in lista anche Cabal nonostante le voci di addio delle ultime ore di calciomercato. Il primo appuntamento della Juve in Europa League sarà giovedì 17 settembre all'Allianz Stadium contro gli olandesi del Nec Nijmegen.