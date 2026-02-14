Serie A, Inter-Juventus 3-2: Zielinski riporta i nerazzurri a +8 sul Milan

© Getty Images
Bianconeri in dieci per più di un tempo per l'espulsione folle di Kalulu. Accade di tutto: autogol e gol di Cambiaso, le reti di Pio Esposito e Locatelli e la firma decisiva del polacco al 90'
Grazie al gol di Zielinski al 90', l'Inter vince 3-2 il caldissimo Derby d'Italia della venticinquesima giornata di Serie A. A passare in vantaggio sono i nerazzurri: al 17', il cross di Luis Henrique viene deviato da Cambiaso e Di Gregorio viene battuto. Lo sfortunato autore dell'autogol si rifà nove minuti dopo bruciando Luis Henrique su cross di McKennie.
Dopo un doppio palo dei nerazzurri, ecco che arriva, al 42', l'episodio più discusso: Kalulu, già ammonito, sembra atterrare Bastoni e viene espulso, ma il contatto non c'è. Il Var, però, non può intervenire: Juve in dieci per tutta la ripresa. E alla fine, la Vecchia Signora crolla al 76', affondata dal colpo di testa di Esposito sull'ennesimo assist di Dimarco.
Il cuore bianconero, però, non smette di battere e all'83' il destro all'angolino di Locatelli sorprende Sommer per il 2-2 finale. Sembra finita, ma al 90' il sinistro dal limite dell'area di Zielinski batte Di Gregorio e fa impazzire San Siro. L'Inter torna a +8 sul Milan, i bianconeri vanno ko proprio nel finale dopo una ripresa eroica. Ma questa partita resterà nella storia del calcio italiano per un episodio che farà discutere, e non poco.
IL TABELLINO
INTER-JUVENTUS 3-2
Inter (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 5, Akanji 6, Bastoni 5,5 (1' st Carlos Augusto 6); Luis Henrique 5,5 (21' st Esposito 7), Barella 5,5 (9' st Calhanoglu 6), Zielinski 7, Sucic 6 (21' st Diouf 6), Dimarco 6,5; Lautaro 5,5, Thuram 5,5 (41' st Bonny sv). A disp.: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi. All.: Chivu 6,5
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 5,5; Kalulu 6, Bremer 6,5, Kelly 6,5, Cambiaso 6,5 (33' st Openda 6); Locatelli 7, Miretti 6 (16' st Koopmeiners 6); Conceiçao 5,5 (1' st Holm 6), McKennie 6,5, Yildiz 6 (30' st Boga 6); David 6 (16' st Cabal 6). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda. All.: Spalletti 6,5
Arbitro: La Penna
Marcatori: 17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 31' st Esposito (I), 38' st Locatelli (J), 45' st Zielinski (I)
Ammoniti: Bastoni (I), Kalulu (J), Barella (I), Calhanoglu (I), Chivu (I), Zielinski (I)
Espulsi: al 42' Kalulu (J) per somma di ammonizioni
LE STATISTICHE
Quello di oggi è stato il 186° confronto in campionato tra Inter e Juventus che è diventata la sfida disputata più volte nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30). In particolare, questo è anche stato il 50° successo per i nerazzurri contro i bianconeri nella massima serie.
Solo in altre tre occasioni l’Inter aveva vinto 20 delle prime 25 giornate in Serie A, nel 1988/89, 2006/07 e 2023/24.
In generale l’Inter ha superato quota 60 punti dopo le prime 25 giornate in Serie A per la quinta volta nella sua storia nella competizione: nel 1988/89 (64), 2006/07 (67), 2007/08 (61) e 2023/24 (66) le altre in cui poi ha sempre conquistato lo scudetto a fine campionato.
L'Inter ha segnato un gol decisivo per la vittoria in un match contro la Juventus in Serie A dal 90° minuto in avanti per la prima volta nella propria storia.
Quello di Piotr Zielinski all’89:54 è il gol più tardivo dell’Inter contro la Juventus in Serie A da quello di Samuel Eto’o al 91:40 nell’aprile 2010, anche in quel caso al Meazza.
Piotr Zielinski eguaglia Arkadiusz Milik a quota 49 gol in 1ª posizione tra i migliori marcatori polacchi in Serie A.
Francesco Pio Esposito (20 anni e 231 giorni oggi), è diventato il secondo italiano dell’Inter più giovane a segnare in un match di campionato contro la Juventus negli ultimi 60 anni (ovvero dall’inizio degli anni ’70), dopo Mario Balotelli (che ci riuscì all’età di 18 anni e 249 giorni, il 18 aprile 2009).
Nessuno ha servito più passaggi vincenti di Federico Dimarco (12) tra tutti i giocatori di Serie A nelle prime 25 giornate di campionato, da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) – 12 anche per Fabrizio Miccoli nel 2011/12, Ronaldinho nel 2009/10 e Andrea Cossu nel 2010/11.
Federico Dimarco ha fornito 12 assist in questa Serie A, nessun giocatore dell'Inter ha fatto meglio in una singola edizione nel massimo campionato, da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - a 12 anche Nicolò Barella e Hakan Çalhanoglu entrambi nel 2021/22.
50ª partecipazione attiva con la maglia dell’Inter in Serie A per Federico Dimarco (20G+30A). Dal suo primo coinvolgimento con i nerazzurri nel torneo (dal 2021/22) è uno dei soli due giocatori ad aver sia segnato almeno 20 gol che fornito almeno 30 assist nel periodo con la maglia di un singolo club nella massima serie, insieme a Rafael Leão con il Milan (50G+35A).
Andrea Cambiaso è il primo giocatore nella storia della sfida tra Juventus e Inter in Serie A a segnare sia un gol che un autogol nello stesso match.
Andrea Cambiaso è solo il secondo giocatore nella storia della Juventus in Serie A a segnare sia un gol che un autogol nello stesso match, dopo Sergio Manente contro il Novara nell'ottobre del 1954.
Negli ultimi 45 anni solo due giocatori della Juventus hanno concesso due autoreti in una singola stagione di Serie A: Andrea Cambiaso nel 2025/26 e Federico Gatti nel 2023/24
Quello di Andrea Cambiaso dopo 17 minuti di gioco è il secondo autogol più veloce subito dalla Juventus in un derby d'Italia di campionato, dopo quello di Aldo Vollono dopo 11 minuti nel gennaio del 1931.
L’espulsione di Pierre Kalulu al 42’ è la seconda più veloce subita dalla Juventus in un derby d’Italia di campionato nell’era dei tre punti a vittoria, dopo quella di Mohamed Sissoko al 37’ il 16 aprile 2010.
Weston Mckennie è l’unico giocatore della Juventus ad aver fornito più di un assist in più di un derby d’Italia in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2003/04): oltre ai due forniti oggi, l’americano ne aveva già serviti due contro i nerazzurri in campionato nell’ottobre 2024, anche in quel caso al Meazza.
Solo Scott McTominay e Hakan Çalhanoglu (nove entrambi) hanno preso parte a più gol rispetto a Weston McKennie (otto - 4G+4A - come Adrien Rabiot) tra i centrocampisti centrali in questa Serie A.
Manuel Locatelli, che è tornato al gol in campionato da quello del 25 maggio scorso vs Venezia, è il 17° giocatore della Juventus a segno in questa Serie A con i bianconeri che sono la squadra che ha mandato in rete più giocatori diversi nel torneo in corso (a quota 16 Inter, Cagliari e Atalanta).
50ª presenza per Lloyd Kelly con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni.
Luciano Spalletti ha perso tre trasferte di fila da tecnico contro l’Inter in Serie A per la prima volta nella sua carriera nel torneo.
Cristian Chivu ha vinto due delle tre sfide contro la Juventus in Serie A (1P) e ha vinto più di un match nella massima serie contro altre cinque squadre (Atalanta, Bologna, Cremonese, Pisa e Sassuolo).