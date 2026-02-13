Locatelli: "Ci è mancata la maturità dell'Inter. Spalletti? Molto contenti di lui"

Nuova quarta maglia Juventus 2025-26: Adidas sceglie le strisce orizzontali
Le parole del capitano bianconero alla vigilia del Derby d'Italia
Dopo il pareggio contro la Lazio, la Juventus domani sera sarà ospite dell'Inter per un derby d'Italia che potrebbe dire molto sugli equilibri del campionato, sia in chiave Scudetto sia per la corsa alla prossima Champions League. Nella conferenza di rito della vigilia è toccato al capitano Manuel Locatelli presentare il big match di San Siro.
"Sappiamo l’importanza della partita di domani. L’Inter è una grande squadra e molto matura, penso che a noi questo sia un po' mancato perciò credo sia quella la differenza a livello di classifica. Siamo consapevoli e dobbiamo avere grande personalità per fare una grande partita domani. Si deciderà sui dettagli", ha dichiarato il centrocampista bianconero. Sulla settimana trascorsa, Locatelli ha aggiunto: "Abbiamo recuperato energie fisiche e mentali. Siamo carichi, non vediamo l'ora di giocare".
Interpellato sul futuro di Luciano Spalletti, l'ex Sassuolo ha risposto così: "Siamo molto contenti di lavorare con lui. Il mister non ama che si parli di lui e me l'ha detto anche prima. Però siamo molto contenti di lui".
Locatelli ha parlato anche di alcuni suoi compagni di squadra: "Thuram? Sta bene e vediamo domani. Io non sono l'allenatore e le scelte le fa il mister. Koopmeiners ha grande qualità e sta lavorando bene. Domani chi giocherà farà una grande prestazione perché queste sono partite che si preparano bene".
Sul periodo un po' sottotono di Cambiaso, il capitano bianconero ha aggiunto: "Sono molto legato ad Andre, è un ragazzo che ti ascolta. Deve solo stare tranquillo e lavorare bene. Mette sempre il massimo impegno e non si tira mai indietro. Ha personalità, è forte e merita di stare qui". Sul nuovo acquisto Boga, invece: "È stato bello ritrovarlo perché abbiamo vissuto anni importanti al Sassuolo. Penso ci possa dare una grande mano soprattutto nell'uno contro uno. Lo vedo molto più convinto e sono contento per lui".
Il classe '98 non ha voluto parlare di arbitri: "Non mi sento di dare consigli. A me non piace creare questioni con i direttori di gara e non voglio entrare in queste polemiche".
Locatelli ha preferito concentrarsi sui progressi che la Juve deve ancora fare: "Si può sempre migliorare, il mister ci dice sempre che abbiamo margini di miglioramento. Si parte dall'allenamento, siamo una squadra molto giovane e ci fa mancare un po' di maturità ma siamo consapevoli delle nostre qualità".
Infine, il capitano bianconero ha fatto il punto su sé stesso: "Cerco di dare il meglio in ogni partita. A volte ho giocato bene, altre no. Ci ho sempre messo il cuore. Sono contento di quello che sto facendo, non mi mancherà mai l'amore per questa maglia".
