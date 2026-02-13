Locatelli: "Ci è mancata la maturità dell'Inter. Spalletti? Molto contenti di lui"

Sul periodo un po' sottotono di Cambiaso, il capitano bianconero ha aggiunto: "Sono molto legato ad Andre, è un ragazzo che ti ascolta. Deve solo stare tranquillo e lavorare bene. Mette sempre il massimo impegno e non si tira mai indietro. Ha personalità, è forte e merita di stare qui". Sul nuovo acquisto Boga, invece: "È stato bello ritrovarlo perché abbiamo vissuto anni importanti al Sassuolo. Penso ci possa dare una grande mano soprattutto nell'uno contro uno. Lo vedo molto più convinto e sono contento per lui".