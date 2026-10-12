Spalletti e i post partita... agitati: quelle liti con Allegri e Maldini. E non solo

Luciano Spalletti e i post partita... agitati. Domenica sera la quasi rissa con il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ma anche nel passato più o meno recente il tecnico della Juve ha avuto scontri accesi con gli allenatori avversari ma non solo. A cominciare dalla lite con Massimiliano Allegri dopo un Napoli-Juve del settembre 2021 quando lui guidava gli azzurri e Max i bianconeri. "Ti devi vergognare - le parole di Allegri a Spalletti quando i due si sono incrociati mentre uno usciva e l'altro entrava in sala stampa - Hai protestato tutta la partita". La replica in conferenza: "Ma che stai dicendo? Io con te ho sempre perso e sono sempre venuto a salutarti, e adesso mi fai la morale?". Nell'occasione intervenne anche Andrea Agnelli per calmare Allegri ed evitare che la situazione degenerasse.



Tre anni e mezzo fa, era l'aprile 2023, tensione alle stelle al ritorno in campo dopo l'intervallo in Napoli-Milan con l'allora direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini. "Mister sei nervoso, hai già vinto il campionato, che c... vuoi?", le parole del dirigente rossonero. "Stavo rientrando in campo e chiedevo all'arbitro la spiegazione dell'ammonizione di Lobotka, ma Maldini si è subito intromesso sbracciando come se io mi stessi lamentando, ma non era assolutamente così. Anzi, semmai sono stati loro a lamentarsi durante il primo tempo visto che Pioli è stato ripreso dall'arbitro mentre io no. Il fatto che Maldini mi parlasse sopra mentre mi rivolgevo all'arbitro non mi è piaciuto", la spiegazione di Spalletti.