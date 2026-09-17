Spalletti: "La scelta di cambiare qualcosa è stata giusta"

Aspetti positivi: "Stasera sono rimasti concentrati, il ritmo, la voce grossa che hanno fatto quando sono entrati in campo loro, triplicavano da tutte le parti con una forza che poi se prendono il sopravvento può diventare pericoloso. Poi ora diventa facile parlare così essendo un 5-0 che hai anche un po' gestito. però, sempre per il fatto che si guardano le partite, se si vede la partita che hanno fatto col Bodo Glimt, li hanno messi a cuccia con una foga... poi hanno perso 2-1 ma ci sono volute delle situazioni un po' particolari per riuscire a venire a capo ella situazione. Loro creeranno problemi a diverse squadre per il loro modo di giocare, perché hanno calciatori da combattimento per tutto il campo, non si preoccupano di niente. Hanno perso anche qualche partita in maniera netta, ma la partita dopo vanno ancora più forte e vanno ancora più addosso. Quando c'è una convinzione così, che credono nel lavoro che fanno, poi arrivare dove sono arrivati l'anno scorso nel loro campionato... ci sono squadre fortissime, per cui non è stata una passeggiata, era un po' figlia di averla interpretata seriamente fin dal primo minuto".