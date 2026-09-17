Europa League, la Juventus non sbaglia all’esordio: contro il NEC finisce 5-0

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I bianconeri scappano già nella prima frazione, poi nella ripresa gestiscono il vantaggio e dilagano. Primo gol in maglia Juve per Alajbegovic, Woltemade e Celik
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Buona la prima in Europa League per Spalletti e la Juventus, che all’Allianz Stadium superano agilmente la squadra olandese. Alla Juventus basta di fatto un tempo per superare l’ostacolo - non irresistibile - rappresentato dal NEC di Nijmegen. A portare in vantaggio i suoi dopo 9’ è Nico Gonzalez, su assist direttamente di Grabara: sul rinvio del portiere polacco, l’estremo difensore degli olandesi esce goffamente e manca l’impatto col pallone, per l’argentino è quindi un gioco da ragazzi mettere il pallone in rete a porta vuota. Gli ospiti provano a reagire, ma il tiro di Lebreton è poco pericoloso. Ecco che al 24’ la Juventus raddoppia, e lo fa con il primo gol di Kerim Alajbegovic dal suo arrivo a Torino: McKennie lo serve al limite dell’area, e il bosniaco conclude con un bel destro a incrociare. La difesa del NEC sbanda ancora, e circa dieci minuti dopo concede un calcio di rigore per fallo di Kabar su Nico Gonzalez: dal dischetto Woltemade non sbaglia.
Nella ripresa la squadra di Spalletti pensa più che altro ad abbassare i ritmi e a gestire il vantaggio, e gli olandesi provano a rendersi pericolosi con un tiro da fuori area di Geiger, che termina però largo sul fondo. I ritmi di questo secondo tempo sono molto più blandi, e Spalletti può così permettersi di fare qualche cambio, in modo tale da fa rifiatare qualche titolare e dare spazio a chi è partito dalla panchina. Da segnalare, al 67’, l’ingresso di Perr Schuurs, ex Torino tornato in patria dopo tre stagioni in cui, a causa di ripetuti e gravi infortuni, non è mai riuscito a scendere in campo. Al 71’ entra anche Kolo Muani, che quattro minuti dopo serve a Celik l’assist del definitivo 4-0. Il centravanti francese all’82’ trova anche la gioia personale: Lucumì lancia lungo, Polster esce di nuovo a vuoto e l’ex PSG a porta vuota non può sbagliare. Buona la prima per la Juventus, che riesce a battere un NEC molto modesto e a conquistare i primi tre punti in Europa League. Il prossimo appuntamento sarà a Vigo contro il Celta giovedì 15 ottobre.
IL TABELLINO
JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumì; Celik, Sarr, Douglas Luiz (15’ s.t. Koopmeiners), McKennie (15’ s.t. Bremer); Nico Gonzalez (15’ s.t. Conceiçao), Alajbegovic (26’ s.t. Kolo Muani); Woltemade (38’ s.t. Owusu). Allenatore: Luciano Spalletti.
NEC (3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler (22’ s.t. Schuurs), Kabar (1’ s.t. Monteiro); Bischoff (32’ p.t. Geiger), Nejasmic, Lebreton (33’ s.t. Kers), Thomas; Chery, Tadic; Linssen (33’ s.t. Nuytinck). Allenatore: Dick Schreuder.
ARBITRO: Derevinskyi (UKR)
MARCATORI: 9’ Nico Gonzalez (J), 24’ Alajbegovic (J), 35’ rig. Woltemade (J), 75’ Celik (J), 82’ Kolo Muani (J)
AMMONITI: Monteiro (N), Douglas Luiz (J)