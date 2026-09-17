Europa League, la Juventus non sbaglia all’esordio: contro il NEC finisce 5-0

Nella ripresa la squadra di Spalletti pensa più che altro ad abbassare i ritmi e a gestire il vantaggio, e gli olandesi provano a rendersi pericolosi con un tiro da fuori area di Geiger, che termina però largo sul fondo. I ritmi di questo secondo tempo sono molto più blandi, e Spalletti può così permettersi di fare qualche cambio, in modo tale da fa rifiatare qualche titolare e dare spazio a chi è partito dalla panchina. Da segnalare, al 67’, l’ingresso di Perr Schuurs, ex Torino tornato in patria dopo tre stagioni in cui, a causa di ripetuti e gravi infortuni, non è mai riuscito a scendere in campo. Al 71’ entra anche Kolo Muani, che quattro minuti dopo serve a Celik l’assist del definitivo 4-0. Il centravanti francese all’82’ trova anche la gioia personale: Lucumì lancia lungo, Polster esce di nuovo a vuoto e l’ex PSG a porta vuota non può sbagliare. Buona la prima per la Juventus, che riesce a battere un NEC molto modesto e a conquistare i primi tre punti in Europa League. Il prossimo appuntamento sarà a Vigo contro il Celta giovedì 15 ottobre.