Serie A, Atalanta-Juventus 0-1: decide Boga, Spalletti quarto

LE STATISTICHE

- La Juventus ha battuto l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal 7 maggio 2023 (2-0, in trasferta anche in quel caso); più in generale quella odierna è la seconda vittoria per i bianconeri contro i nerazzurri nelle ultime 13 sfide nel torneo (8N, 3P).

- La Juventus ha vinto due gare esterne di fila senza subire reti in Serie A per la prima volta da dicembre-gennaio scorsi (tre in quel caso).

- La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque gare di Serie A (1N), successi tutti maturati con annesso clean sheet.

- Dalla sua prima rete con la Juventus (1 marzo contro la Roma), soltanto Donyell Malen ha segnato più reti (cinque) rispetto a Jérémie Boga in Serie A: quattro, come Giovanni Simeone.

- Tre dei quattro gol realizzati in questa Serie A da Jérémie Boga sono arrivati in trasferta; record di reti esterne eguagliato, per il calciatore della Juventus, in un singolo torneo della competizione (tre anche nel 2020/21 col Sassuolo).

- L’Atalanta ha perso una gara casalinga di Serie A per la prima volta dal 28 dicembre scorso (0-1 v Inter); più in generale questo è il secondo ko nel torneo per i nerazzurri in questo anno solare, il primo dall’1-2 esterno contro il Sassuolo dell’1 marzo scorso.

- La Juventus è la squadra contro cui l’Atalanta ha collezionato più sconfitte casalinghe in Serie A (29).

- Per la seconda volta sotto la gestione di Luciano Spalletti, la Juventus è rimasta imbattuta per almeno sei match di fila in Serie A (4V, 2N), la prima era capitata tra dicembre e gennaio scorsi (5V, 1N).

- Quella odierna è stata la 100ª partita per Nikola Krstovic in Serie A mentre 100a presenza per Sead Kolasinac con l’Atalanta, considerando tutte le competizioni.