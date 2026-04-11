Serie A, Atalanta-Juventus 0-1: decide Boga, Spalletti quarto

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Il gol dell'ex al 48' vale il momentaneo sorpasso sul Como e il -3 dal Milan. Per la Dea la Champions è un miraggio
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Il sabato della trentaduesima giornata di Serie A si chiude con il successo della Juventus, che vince 1-0 in casa dell'Atalanta. Nel primo tempo, la Dea va più vicina al gol, visto che si rende subito pericolosa con Zappacosta e Zalewski, poi centra un palo con Scalvini e nel recupero del primo tempo sfiora la rete con una girata di Krstovic. I piemontesi, invece, ci provano solo con Kelly murato da Bernasconi. Nella ripresa, però, la sblocca subito l'ex: Boga, titolare nel 3-4-2-1 di Spalletti, segna in modo rocambolesco, portando in vantaggio i bianconeri. Palladino prova a riprenderla inserendo Raspadori, mentre negli ospiti entra un altro, fischiatissimo ex: Koopmeiners. La Juve non la chiude perché Thuram spreca un'occasione in area di rigore, ma nemmeno gli ingressi di Pasalic e Scamacca (che ci prova di testa mandando però alto) portano al pareggio della Dea, ora più lontana che mai dalla zona Champions. Spalletti, invece, festeggia il rinnovo con il momentaneo quarto posto in attesa di Como-Inter e con il -3 dal Milan a due settimane dallo scontro diretto di San Siro.
IL TABELLINO
ATALANTA-JUVENTUS 0-1
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (27' st Ahanor); Zappacosta (41' st Bellanova), de Roon (27' st Pasalic), Ederson, Bernasconi; Zalewski (10' st Raspadori), De Ketelaere; Krstovic (27' st Scamacca). A disp.: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Obric, Levak. All.: Palladino
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (25' st Gatti), Locatelli, Thuram (26' st Koopmeiners), Cambiaso (34' st Kostic); Conceiçao (34' st Miretti), Yildiz (13' st David); Boga. A disp.: Pinsoglio, Radu, Zhegrova, Milik, Openda. All.: Spalletti
Arbitro: Maresca
Marcatore: 3' st Boga
Ammoniti: De Ketelaere (A), Thuram (J), Cambiaso (J), Kostic (J)
LE STATISTICHE
- La Juventus ha battuto l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal 7 maggio 2023 (2-0, in trasferta anche in quel caso); più in generale quella odierna è la seconda vittoria per i bianconeri contro i nerazzurri nelle ultime 13 sfide nel torneo (8N, 3P).
- La Juventus ha vinto due gare esterne di fila senza subire reti in Serie A per la prima volta da dicembre-gennaio scorsi (tre in quel caso).
- La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque gare di Serie A (1N), successi tutti maturati con annesso clean sheet.
- Dalla sua prima rete con la Juventus (1 marzo contro la Roma), soltanto Donyell Malen ha segnato più reti (cinque) rispetto a Jérémie Boga in Serie A: quattro, come Giovanni Simeone.
- Tre dei quattro gol realizzati in questa Serie A da Jérémie Boga sono arrivati in trasferta; record di reti esterne eguagliato, per il calciatore della Juventus, in un singolo torneo della competizione (tre anche nel 2020/21 col Sassuolo).
- L’Atalanta ha perso una gara casalinga di Serie A per la prima volta dal 28 dicembre scorso (0-1 v Inter); più in generale questo è il secondo ko nel torneo per i nerazzurri in questo anno solare, il primo dall’1-2 esterno contro il Sassuolo dell’1 marzo scorso.
- La Juventus è la squadra contro cui l’Atalanta ha collezionato più sconfitte casalinghe in Serie A (29).
- Per la seconda volta sotto la gestione di Luciano Spalletti, la Juventus è rimasta imbattuta per almeno sei match di fila in Serie A (4V, 2N), la prima era capitata tra dicembre e gennaio scorsi (5V, 1N).
- Quella odierna è stata la 100ª partita per Nikola Krstovic in Serie A mentre 100a presenza per Sead Kolasinac con l’Atalanta, considerando tutte le competizioni.