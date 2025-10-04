Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO JUVE-MILAN

Sliding door Vlahovic: poteva essere del Milan, ora sfida i rossoneri da titolare

Juventus-Milan non sarà soltanto la partita di Allegri: il serbo, vicino ai milanesi in estate, con una chance dal 1' per riprendersi l'attacco dei bianconeri 

04 Ott 2025 - 11:48

Juventus-Milan sarà la partita del ritorno di Max Allegri allo Stadium per la prima volta da avversario, ma sarebbe potuta essere anche quella di Dusan Vlahovic. Non è un segreto che il serbo in estate sia stato messo alla porta dai bianconeri: l'elefante nella stanza un contratto "monstre" da 12 milioni a stagione in scadenza nel giugno del 2026. L'addio alla fine non è arrivato un po' per le chiusure del classe 2000 a tante destinazioni (nessuno era disposto a riconoscergli lo stesso stipendio che percepisce a Torino) e un po' perché il club non ha ritenuto all'altezza le offerte pervenute.

Leggi anche
Massimiliano Allegri

Juve, ti sei pentita? L'Allegri rossonero torna allo Stadium davanti in classifica...

Tra le pretendenti più accreditate per acquistare Vlahovic c'era il Milan. I rossoneri per tutta l'estate hanno cercato una prima punta, poi però dopo le difficoltà sorte nella trattativa con il serbo e gli affari Harder e Boniface saltati all'ultimo miglio Tare e Furlani hanno optato per Christopher Nkunku, non esattamente un centravanti classico. Le richieste di Allegri sembra che andassero in una direzione diversa: Max per il suo Milan avrebbe voluto un attaccante più fisico del francese su cui appoggiarsi per poi scatenare la velocità di Pulisic e Leao. Un profilo che corrispondeva perfettamente alle caratteristiche di Dusan. La sensazione è che Vlahovic sia stato davvero vicino a vestirsi di rossonero, poi probabilmente la trattativa si è arenata sulle cifre tanto lato stipendio quanto cartellino. 

Leggi anche

Allegri, uno sgambetto alla "sua" Juve per far volare il Milan

Dopo un'estate ai margini Vlahovic sembra molto più centrale nella Juve di oggi di quanto ci si potesse aspettare. David e Openda, gli attaccanti portati a Torino a suon di milioni nell'ultimo mercato, non sembrano aver ancora ingranato: il canadese dopo i 90 minuti in panchina contro l'Atalanta e il gol da due passi fallito contro il Villarreal in Champions rischia di finire inghiottito in una spirale negativa, il belga invece è ancora a zero gol in bianconero. Per questo, con ogni probabilità, contro il Milan a occupare il posto al centro dell'attacco bianconero sarà ancora Vlahovic: chiamato a fare male alla squadra che sarebbe potuta essere sua. 

Leggi anche

David sbaglia, Tudor rilancia Vlahovic nella sfida contro il Milan

juventus-milan
juventus
vlahovic
milan
allegri

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:11
DICH ALLEGRI EMOZIONE DICH

Allegri: "Quando si giocano le grandi partite è sempre un'emozione"

00:55
DICH TUDOR SU PARTITA DICH

Tudor: "Ci manca la vittoria, ma squadra in crescita"

00:59
DICH TUDOR PARLA DI MODRIC DICH

Tudor: "Speriamo che Modric faccia c..."

01:28
Roma, fattore Dybala

Roma, fattore Dybala

01:30
Napoli, domai il Genoa

Napoli, domai il Genoa

01:22
Nicola verso San Siro

Nicola verso San Siro

01:48
Non solo Inter-Cremonese

Non solo Inter-Cremonese

01:30
Chi con Lautaro?

Chi con Lautaro?

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

01:41
Guida per Juve-Milan

Guida per Juve-Milan

01:26
Juve, le scelte di Tudor

Juve, le scelte di Tudor

02:03
Allegri contro la Juve

Allegri contro la Juve

00:31
Allegri e Leao

Allegri e Leao

01:39
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:42
DICH ALLEGRI SU PARTITA DICH

Allegri: "Juve? Non è una rivincita"

01:11
DICH ALLEGRI EMOZIONE DICH

Allegri: "Quando si giocano le grandi partite è sempre un'emozione"

I più visti di Juventus

La sforbiciata di Gatti non basta, Juve raggiunta al 90' dal Villarreal: indigesto l'ex Veiga

Juve, una certezza e qualche dubbio verso il Milan: Koop è un problema, davanti si candida Vlahovic

Juve in Champions col mal di trasferta: dal Villarreal al Villarreal solo una vittoria nelle ultime 10

Juve, si ferma Cabal: lesione al bicipite femorale

Massimiliano Allegri

Juve, ti sei pentita? L'Allegri rossonero torna allo Stadium davanti in classifica...

Tudor: "Dovevamo chiuderla prima e non possiamo prendere gol da angolo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:00
Napoli, il ricordo di De Laurentiis per la scomparsa di Gianni Punzo
14:35
Lazio, risentimento per Zaccagni: out contro il Torino e dalla Nazionale
13:19
Juve-Milan, Del Piero: "Speriamo Tudor metta i giocatori giusti"
12:01
San Siro, Sala: "Su problema stadio non mi sono voltato"
11:00
Mondiali Under20, l'Italia contro l'Argentina per andare agli ottavi