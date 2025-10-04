Sliding door Vlahovic: poteva essere del Milan, ora sfida i rossoneri da titolare

Tra le pretendenti più accreditate per acquistare Vlahovic c'era il Milan. I rossoneri per tutta l'estate hanno cercato una prima punta, poi però dopo le difficoltà sorte nella trattativa con il serbo e gli affari Harder e Boniface saltati all'ultimo miglio Tare e Furlani hanno optato per Christopher Nkunku, non esattamente un centravanti classico. Le richieste di Allegri sembra che andassero in una direzione diversa: Max per il suo Milan avrebbe voluto un attaccante più fisico del francese su cui appoggiarsi per poi scatenare la velocità di Pulisic e Leao. Un profilo che corrispondeva perfettamente alle caratteristiche di Dusan. La sensazione è che Vlahovic sia stato davvero vicino a vestirsi di rossonero, poi probabilmente la trattativa si è arenata sulle cifre tanto lato stipendio quanto cartellino.