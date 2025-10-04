Sliding door Vlahovic: poteva essere del Milan, ora sfida i rossoneri da titolare

Juventus-Milan non sarà soltanto la partita di Allegri: il serbo, vicino ai milanesi in estate, con una chance dal 1' per riprendersi l'attacco dei bianconeri
Juventus-Milan sarà la partita del ritorno di Max Allegri allo Stadium per la prima volta da avversario, ma sarebbe potuta essere anche quella di Dusan Vlahovic. Non è un segreto che il serbo in estate sia stato messo alla porta dai bianconeri: l'elefante nella stanza un contratto "monstre" da 12 milioni a stagione in scadenza nel giugno del 2026. L'addio alla fine non è arrivato un po' per le chiusure del classe 2000 a tante destinazioni (nessuno era disposto a riconoscergli lo stesso stipendio che percepisce a Torino) e un po' perché il club non ha ritenuto all'altezza le offerte pervenute.
Tra le pretendenti più accreditate per acquistare Vlahovic c'era il Milan. I rossoneri per tutta l'estate hanno cercato una prima punta, poi però dopo le difficoltà sorte nella trattativa con il serbo e gli affari Harder e Boniface saltati all'ultimo miglio Tare e Furlani hanno optato per Christopher Nkunku, non esattamente un centravanti classico. Le richieste di Allegri sembra che andassero in una direzione diversa: Max per il suo Milan avrebbe voluto un attaccante più fisico del francese su cui appoggiarsi per poi scatenare la velocità di Pulisic e Leao. Un profilo che corrispondeva perfettamente alle caratteristiche di Dusan. La sensazione è che Vlahovic sia stato davvero vicino a vestirsi di rossonero, poi probabilmente la trattativa si è arenata sulle cifre tanto lato stipendio quanto cartellino.
Dopo un'estate ai margini Vlahovic sembra molto più centrale nella Juve di oggi di quanto ci si potesse aspettare. David e Openda, gli attaccanti portati a Torino a suon di milioni nell'ultimo mercato, non sembrano aver ancora ingranato: il canadese dopo i 90 minuti in panchina contro l'Atalanta e il gol da due passi fallito contro il Villarreal in Champions rischia di finire inghiottito in una spirale negativa, il belga invece è ancora a zero gol in bianconero. Per questo, con ogni probabilità, contro il Milan a occupare il posto al centro dell'attacco bianconero sarà ancora Vlahovic: chiamato a fare male alla squadra che sarebbe potuta essere sua.
