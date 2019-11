Serie A, Juventus-Milan 1-0: Dybala ridà il primato a Sarri

JUVENTUS-MILAN 1-0

di

MAX CRISTINA

La Juventus batte 1-0 il Milan nel posticipo della 12a giornata di Serie A e va alla sosta per le nazionali in testa alla classifica. Sfida complicata per i bianconeri allo Stadium, risolta al 77' da una giocata da campione di Dybala al limite dell'area: l'argentino, entrato al posto di Ronaldo a inizio ripresa, salta Romagnoli e infila l'angolino. Buona prova del Milan di Pioli, più volte vicino al gol con Piatek e Calhanoglu, ma ancora battuto. La fotogallery di Juventus-Milan





















































































































































LA PARTITA

La Juventus non convince, ma vince e alla fine dei conti, con una sosta all'orizzonte che calza a pennello per recuperare energie e idee, va bene così. La squadra di Sarri ha ottenuto i tre punti battendo 1-0 un buon Milan, forse il migliore della stagione, grazie alla giocata di Dybala pescato dalla panchina e subentrato all'evanescente Ronaldo. Una mossa vincente per il tecnico dei bianconeri che vale i tre punti e la vetta della classifica. Per il Milan, desolatamente quattordicesimo in classifica, solo le note positive delle occasioni create allo Stadium, stadio in cui non ha mai ancora conquistato nemmeno un punto, ma poco più e soprattutto nessun punto. Tredici in dodici giornate sono veramente una miseria, a prescindere da tutti i discorsi.

Eppure le occasioni più importanti le hanno avute proprio i rossoneri di Pioli, scesi in campo compatti e con autorità per contrastare una Juventus ancora imbattuta in questa stagione. Già nel primo tempo, dopo un'occasione di Higuain deviata da Donnarumma in angolo di piede, sono state del Milan le migliori chances per passare in vantaggio, non sfruttate da Piatek, ancora confusionario negli ultimi metri, e Paquetà, respinto in corner con un volo all'incrocio dei pali di Szczesny. Per la Juventus invece un paio di conclusioni da lontano di Bernardeschi e Ronaldo, ma anche l'impressione di una stanchezza difficile da smaltire nelle gambe e nella testa.

Difendendo con ordine il Milan ha saputo portare avanti la sfida sul piano dell'equilibrio per tutti i novanta minuti, ma la differenza l'ha fatta il jolly - uno dei tanti a disposizione - pescato da Sarri al 55': fuori l'acciaccato Ronaldo e dentro Dybala; poi Douglas Costa poco più tardi. Due assi nella manica che hanno alzato il ritmo nella metà campo rossonera fino a trovare la giocata vincente al 77' con l'azione iniziata dal brasiliano, rifinita da Bentancur e Higuain al limite dell'area e finalizzata, con un dribbling netto su Romagnoli, da Dybala appena dentro l'area di rigore: destro all'angolino e gol da tre punti.

Anche per merito di Szczesny, va detto. Dopo il gol incassato infatti il Milan, invece di disunirsi, ha alzato la pressione e sfiorato il pareggio in almeno tre occasioni con le conclusioni da fuori area di Calhanoglu.

LE PAGELLE

Ronaldo 5 - Non sta bene e si vede. Non prova mai la giocata né l'allungo per provare uno scatto in più. Esce dal campo arrabbiato dopo meno di un'ora.

Piatek 5,5 - Qualche timido segnale là davanti, ma la sufficienza non la raggiunge nemmeno allo Stadium Due conclusioni respinte da Szczesny con facilità e un colpo di testa da pochi metri girato fuori, e non di poco.

Dybala 7 - Il suo ingresso ravviva la fase offensiva bianconera e il gol è un'autentica perla: salta secco Romagnoli e infila la porta col destro.

Bennacer 6 - In mezzo al campo gioca con autorità e intelligenza. Tiene la posizione in fase difensiva, ma smista il gioco su entrambi i lati con velocità e pochi tocchi

Szczesny 6,5 - In una serata poco brillante dei compagni, il portiere polacco mantiene lucidità e sicurezza parando il parabile sui tiri di Calhanoglu e superandosi anche su Paquetà nel primo tempo.

Conti 6,5 - Prova di maturità dopo diverse prestazioni sottotono. Attento sulla destra e propositivo quando necessario. Manca un po' la spavelderia offensiva dei tempi migliori.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 1-0

Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 6, Alex Sandro 6; Bentancur 5,5, Pjanic 5,5, Matuidi 6 (25' st Rabiot 5); Bernardeschi 5 (16' st Douglas Costa 6,5); Higuain 6,5, Ronaldo 5 (10' st Dybala 7). A disp.: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio, Emre Can, Khedira, Ramsey. All.: Sarri 6,5.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 6; Conti 6,5, Duarte 6, Romagnoli 5,5, Hernandez 6; Paquetà 6 (40' st Rebic sv), Bennacer 6, Krunic 6 (16' st Bonaventura 5); Suso 5, Piatek 5,5 (21' st Leao 5,5), Calhanoglu 6,5. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Rodriguez, Caldara, Gabbia, Calabria, Biglia. All.: Pioli 6.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 32' st Dybala

Ammoniti: Cuadrado (J); Krunic, Bennacer, Hernandez, Suso, Calhanoglu (M)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE

• Il Milan è la prima squadra ad essere stata battuta 9 volte (su 9 totali) allo Stadium in Serie A contro la Juventus.

• Era da gennaio 2013 (9 in quel caso) che il Milan non riusciva ad effettuare almeno 7 tiri nello specchio allo Stadium contro la Juventus.

• Paulo Dybala non segnava nell'ultimo quarto d'ora di gioco in un match di Serie A da marzo 2018 contro la Lazio.

• Paulo Dybala non segnava in un match di Serie A da subentrato da febbraio 2019 contro il Bologna.

• Dei 7 gol segnati al Milan da Paulo Dybala, questo è il primo segnato con il destro.

• Paulo Dybala ha realizzato 7 reti contro il Milan in Serie A; contro nessuna squadra ha fatto meglio: sei di questi gol sono arrivati in altrettante sfide casalinghe contro i rossoneri (una per gara).

• Ronaldo è già stato sostituito due volte in questa stagione, tante quante è stato sostituito in tutta la scorsa stagione (tutte le competizioni).

• Era da maggio 2019 contro la Roma che Ronaldo non effettuava un solo tiro in un match di Serie A.

• Era da maggio 2018 (contro Villarreal e Barcellona) che Ronaldo non veniva sostituito in due presenze consecutive.

• Era da Barcellona-Real di maggio 2018 (in quel caso al 45') che Ronaldo non veniva sostituito prima del 55' minuto.

• Nei maggiori cinque campionati europei la Juventus è la squadra ad aver vinto più partite con un solo gol di scarto: nove, sui 10 successi totali.

• La Juventus è la squadra che ha guadagnato più punti (10) con gol segnati negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A.

• Maurizio Sarri non ha mai perso in 9 sfide di Serie A contro il Milan (5 successi e quattro pareggi): contro nessuna squadra ha allenato più gare di Serie A senza perdere.