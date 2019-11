Juventus-Milan, Cristiano Ronaldo sostituito: dritto negli spogliatoi

Prima la Lokomotiv Mosca, ora il Milan: non è il momento migliore della stagione per Cristiano Ronaldo che incassa due sostituzioni a gara in corso nel giro di cinque giorni. Se in Champions il portoghese aveva avuto uno scambio di vedute con Sarri, questa volta non è neanche passato davanti ai compagni in panchina, ha solo rivolto uno sguardo verso l'allenatore per poi andare dritto negli spogliatoi senza salutare nessuno. Segnali di nervosismo che si incrociano con una forma fisica non perfetta.

