Questa volta niente miracolo come nel 2021: così Motta ha perso la Juve

Poco più di tre anni fa aveva vissuto una situazione simile, quando allenava lo Spezia. Era dicembre 2021 e il suo esonero era già stato deciso, anche per alcune divergenze con i vertici del club, tanto che era già stato fatto il nome di Marco Giampaolo come suo sostituto. Ma un licenziamento prima della fine dell'anno avrebbe costretto lo Spezia a pagargli 500.000 euro così la società decise di attendere prima di cambiare allenatore (un po' come lo scenario che vuole la Juve attendere la trimestrale del 2025 prima di prendere decisioni per non inserire subito i costi dell'esonero) e Motta ne approfittò per cambiare marcia: prima la vittoria a Napoli poi una bella rimonta che culminò col sedicesimo posto finale in classifica e la salvezza.