Juve, svolta nella serata: Tudor per il dopo Thiago Motta, domenica o lunedì la firma

L’intenzione della società è chiara, cioè avere le mani libere per poter scegliere l’allenatore a cui affidare il progetto delle prossime stagioni avendo a disposizione più tempo e più scelta. In parole povere Tudor verrebbe confermato solo in caso di buoni risultati, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. È tramontata, invece, la pista Mancini, portata avanti da Cristiano Giuntoli e avallata da Giorgio Chiellini ma che non convinceva la proprietà. L'ex ct azzurro dal canto suo voleva garanzie sul lungo periodo e non soltanto fino a fine stagione.