Quarto Tapiro d'oro per Allegri: "La Juve di Motta? Guardo il tennis"

Venerdì sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna a Max Allegri un Tapiro d’oro con il “corto muso”, espressione resa celebre proprio dall’allenatore per indicare una vittoria ottenuta con il minimo scarto, come avviene nelle gare di ippica con il muso del cavallo. Allegri è attapirato: non ha ancora trovato una squadra da allenare. "Sto bene anche in vacanza", spiega divertito l’ex tecnico bianconero. Alla domanda dell’inviato se fosse stato esonerato dalla Juve per colpa del Managing Director, Cristiano Giuntoli, Allegri risponde: "Assolutamente no, sono molto affezionato alla mia ex squadra e gli auguro sempre il meglio".