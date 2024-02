L'agente di Pogba rompe il silenzio: "Paul si allena per tornare a giocare"

VERSO L'UDIENZA

Rafaela Pimenta fa il punto sulle condizioni del francese della Juve, atteso dal Tribunale nazionale antidoping

Da domani, venerdì 16 febbraio, ogni momento potrebbe essere quello giusto per l'udienza di Paul Pogba davanti al Tribunale nazionale antidoping. I legali del centrocampista francese avevano ottenuto lo slittamento dal 18 gennaio per preparare la difesa dopo che lo juventino è risultato positivo Dhea, ovvero il pentadeidroepiandrosterone, che è un ormone precursore del testosterone. Di Pogba, intanto, si sono un po' perse le tracce e anche sui social la sua attività è ferma da diverse settimane.

Vedi anche Calcio Dalla Francia: il sequestro di Pogba fu organizzato dagli amici A fare luce ci ha pensato la sua agente Rafaela Pimenta in un'intervista a Cronache di Spogliatoio. "Pogba potrebbe tornare in campo domani. È pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente. Prende un colpo, lo digerisce e va avanti. Non è andato avanti in modo irresponsabile: si allena sapendo che deve essere pronto. A volte gli dico: facciamo qualcos'altro?. E lui si arrabbia, mi risponde: 'Rafa! Devo allenarmi. Non hai capito: devo giocare, devo vincere e devo terminare un percorso che ho iniziato. Se dovesse giocare domani, potrebbe entrare in campo e giocare. Ovviamente è un momento difficile e da superare", ha detto.

Insomma, nonostante i quasi 31 anni e la possibilità di una lunga squalifica in arrivo, Pogba sembra intenzionato a non voler chiudere la sua carriera in questo modo. Difficile sapere, però, se riuscirà a farlo con la maglia della Juve o meno.