Caso plusvalenze, si decide sulla riapertura: udienza al via, per la Juve Ferrero e Cherubini

SENTENZA CHE PUò CAMBIARE LA STAGIONE

La Corte d’Appello della Federcalcio è chiamata a decidere se riaprire o meno il processo sportivo sulle plusvalenze alla luce delle nuove carte dell'inchiesta Prisma. In collegamento anche Paratici

E' cominciata alle 12,50 da remoto, presso la Corte federale d'Appello a sezioni unite, la discussione sull'istanza di revoca della sentenza di assoluzione presentata dalla Procura della Figc relativa alla riapertura del caso plusvalenze che vede coinvolta la Juventus e altri 8 club (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara). Nella vicenda sono coinvolti anche 52 dirigenti o ex dirigenti fra i quali Agnelli, Nedved, Arrivabene e Cherubini. Per prima cosa, dunque, verrà discussa l'ammissibilità del ricorso di revocazione dopo che la stessa Corte federale aveva assolto, nel maggio 2022, i club e dirigenti coinvolti. Qualora l'istanza dovesse essere accetta, il procuratore Chinè procederebbe con la richiesta delle sanzioni per le società e i soggetti interessati che dovrebbero arrivare non più tardi di lunedì e avrebbero effetto immediato. C'è anche il nuovo presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, in collegamento da Torino per seguire l'udienza della Corte d'appello della Figc. Oltre ai legali, per il club bianconero è presente anche il ds Federico Cherubini. In collegamento anche Fabio Paratici, ex dirigente Juve ora al Tottenham.

Il calcio italiano trema, con la Juventus in testa. È infatti attesa per oggi la sentenza sul 'caso plusvalenze' che potrebbe stravolgere la stagione. Oggi la Corte d'Appello Federale dovrà pronunciarsi sulla richiesta di riapertura del caso alla luce delle nuove carte dell'inchiesta Prisma e in serata sapremo se il club bianconero e gli altri otto coinvolti (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara) vedranno confermata l’assoluzione di primo e secondo grado o se verranno giudicati un’altra volta e in quel caso un'eventuale condanna potrebbe avere un impatto importante anche a livello di punti in classifica.

Come detto i club coinvolti sono stati già assolti prima dal Tribunale federale e poi dalla stessa Corte d’appello, ma secondo la Procura Federale ci sarebbero nuove prove, impossibili da acquisire per un organo come quello della Federcalcio, che dimostrerebbero la colpevolezza delle società (la tesi dell’accusa è che gli scambi di giocatori fossero solo funzionali a sistemare i bilanci, ndr).

Cosa può succedere ora - La Camera di Consiglio potrebbe decidere che il processo non si deve riaprire e chiudere definitivamente questo capitolo, ma se invece la richiesta della Procura fosse accolta l’analisi delle nuove prove sarebbe immediata e il Procuratore Federale formulerebbe anche le richieste di sanzioni (potrebbero essere multe, sanzioni, inibizioni o penalizzazioni) alla Corte d'Appello Federale.

Come detto la Camera di Consiglio deciderà subito. Il giudizio sarà molto rapido e arriverà nel fine settimana o al più tardi lunedì. Se si trattasse davvero di punti di penalizzazione, la decisione diventerebbe immediatamente esecutiva, ma i club potrebbero comunque fare ricorso al Collegio di garanzia del Coni.

