Pirlo ufficialmente allenatore: ha ottenuto il patentino Uefa Pro

IL MISTER

Andrea Pirlo è ufficialmente un allenatore. Nelle sale del museo della Nazionale italiana, Il tecnico della Juve ha sostenuto infatti l’ultima prova del percorso didattico del Centro Tecnico Federale di Coverciano per conseguire il patentino Uefa Pro, licenza obbligatoria per poter guidare a tutti i livelli qualsiasi squadra di calcio. Uno step formativo necessario per il Maestro, che ora potrà sedersi sulla panchina della Juve con tutte le credenziali. "Mister" Pirlo: ora è un allenatore Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it





Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it

Figc.it Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche juventus Juventus, Pirlo: "So che devo vincere. Mi manca una punta"

Al Museo del Calcio Andrea Pirlo ha sostenuto prima i singoli esami per ogni materia (tecnica e tattica, metodologia, comunicazione, psicologia e medicina) e poi ha discusso la sua tesi dal titolo "Il mio calcio" davanti alla commissione alla presenza del presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri. Un passo importante per chiudere il percorso didattico di 240 ore di lezione iniziato a fine settembre del 2019 e prendere ufficialmente in mano le redini della Juve a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione.