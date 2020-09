Juventus, Pirlo: "So che devo vincere. Mi manca una punta"

JUVENTUS

Andrea Pirlo soddisfatto dopo il 5-0 nella prima amichevole da allenatore della Juventus: "I ragazzi si sono impegnati, un buon allenamento: era importante, visto che era la prima partita con tutti i giocatori a disposizione". Il tecnico bianconero sa che è chiamato ad essere vincente da subito: "Normale per un allenatore della Juve dover vincere: era così da giocatore, è uguale in panchina". Sul mercato: "Mi serve una punta il prima possibile anche se c'è tempo fino al 4 ottobre".

Pirlo non si è sbottonato sull'impianto tattico definitivo ("La difesa a tre? Stiamo provando diverse soluzioni, anche per vedere i giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo ancora 7 giorni per preparare la partita di domenica") e piuttosto pensa all'aspetto psicologico: "La squadra deve avere entusiasmo, mi sembra che si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro e si divertano. Ma la stagione sarà lunga".

Cristiano Ronaldo in gol e già in forma: "Sta bene, si muove con disinvoltura come ha dimostrato oggi ed è pronto per fare una grande stagione".

Infine, sulla speranza di rivedere i tifosi allo stadio già contro la Sampdoria: "La speranza c'è, speriamo si possa aprire una parte dello stadio perché ne abbiamo bisogno noi come tutto il calcio italiano".