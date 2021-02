Pirlo-Gattuso, amici contro: Napoli-Juve ad alta tensione

VERSO IL BIG MATCH

In palio punti pesanti per la classifica: Andrea per la rimonta-scudetto, Ringhio rischia la panchina

Tutto pronto per Napoli-Juve. Il meteo dice che al "Maradona" ci sarà un freddo intenso con pioggia e gelide folate di vento, ma l'impressione è che in campo la temperatura sarà altissima. Un po' perché in palio ci sono punti pesanti per la classifica, un po' perché il big match rappresenta un crocevia importante sia per Pirlo, sia per Gattuso. Alle prese con la rimonta-scudetto, il Maestro non può permettersi passi falsi dopo aver trovato la quadra tattica. Discorso diverso invece per Gattuso, al centro delle critiche e a rischio esonero. Amici contro tra vecchi ricordi e nuove ambizioni.

Tutto con l'incredibile stranezza di un match il cui ritorno si gioca prima dell'andata causa Covid. La versione ufficiale racconta che a ottobre il Napoli venne bloccato dalla Asl a causa dei contagi e che, dopo una prima sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione, il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del club azzurro contro la Figc decidendo il recupero della gara a data da destinarsi. Data che per ora non è stata ancora fissata, facendo slittare la partita dopo il ritorno. Situazione che complica un po' tutto e lascia la classifica ancora con qualche punto interrogativo importante dopo il giro di boa dell'andata. Al netto di quello che succederà in futuro allo Stadium, ad ogni modo ora Napoli e Juve dovranno concentrarsi sul presente. Un presente che per Pirlo e Gattuso ha tinte decisamente differenti. Per anni i due hanno diviso lo spogliatoio e il campo tra gioie e dolori e ora si ritrovano uno contro l'altro in panchina.

Un duello che promette scintille soprattutto dal punto di vista tattico. Dopo aver trovato la quadra in mediana e blindato la difesa, i bianconeri vogliono continuare a mettere pressione a Inter e Milan e per farlo potranno contare sul solito istinto killer di Ronaldo, sulla spinta degli esterni e sul jolly Cuadrado, l'unico capace davvero di far saltare il banco e dare imprevedibilità alla manovra e creare la superiorità.

Meccanismi che Gattuso ha testato sulla sua pelle in Supercoppa e a cui sembra voler replicare varando un assetto tattico a trazione anteriore per spingere e tenere lontani i bianconeri dalla porta di Ospina. Partendo sempre dalla costruzione dal basso, contro la Juve Rino ha in mente un attacco a quattro con Lozano, Insigne e Politano a supporto di Osimhen. Modulo coraggioso con cui il tecnico azzurro vuole dare la svolta al momento complicato che sta attraversando la sua squadra e respingere al mittente le critiche e le voci sul suo futuro lontano da Napoli. Detto che quasi certamente dovrebbe finire la stagione alla guida degli azzurri, del resto, Gattuso con la Juve si gioca molto. E il rischio esonero resta sullo sfondo. Soprattutto se al Maradona contro i bianconeri dovesse arrivare un risultato difficile da far digerire a De Laurentiis.