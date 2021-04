Pirlo, calcio liquido addio: ora contano i punti per la Champions

QUI JUVE

Anche la vittoria con il Parma ha messo in evidenza come l'allenatore bianconero stia abbandonando le idee di inizio stagione

Il progetto di Pirlo era davvero ambizioso: cercare di sfruttare gli spazi offensivi con il movimento continuo, senza ruoli fissi e occupando tutte le zone dalla trequarti avversaria in su con almeno 5 o 6 giocatori. L'hanno chiamato calcio fluido o liquido ma per affinarne i meccanismi occorreva tempo e settimane libere da impegni. Un po' difficile nel calcio attuale. Per cercare di rimanere attaccati al carro Champions, quindi, la Juve ora ha deciso di virare sul buon caro e rassicurante 4-4-2 e non solo per la fase difensiva.

Per tutta la stagione si sono visti tanti piccoli e grandi aggiustamenti dell'idea originaria, sicuramente affascinante ed esteticamente apprezzabile, quando le cose giravano nel modo giusto. Con l'anno nuovo si è capito che la stagione rischiava di virare verso il fallimento totale e allora si è preferito cambiare l'impostazione mentale, oltre che tattica. Restano vivi certi principi, come la riaggressione appena perso il pallone, e il taglio verso l'interno del laterale d'attacco che abbia alle spalle un terzino che spinga. In più, si sono viste soluzioni particolari per l'uscita dalla difesa, come l'accentramento degli esterni bassi.

Per il resto Pirlo ha deciso di affidarsi al 4-4-2, a un blocco compatto di due linee, e alla ricerca degli strappi in velocità di giocatori capaci di esaltarsi negli spazi larghi come Chiesa, Cuadrado, Morata o lo stesso Cristiano. Sono arrivate così le vittorie importanti, in chiave lotta Champions, come quelle casalinghe con Roma e Napoli, dominatrici delle statistiche del possesso palla ma uscite dall'Allianz Stadium con zero punti. Si potrà discutere sulla qualità del gioco ma se, in casa Juve, vincere è l'unica cosa che conta, lo è ancora di più in una stagione disgraziata sul piano dei risultati.