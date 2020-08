Paratici: "Pirlo una scelta naturale, arrivata dopo una valutazione stagionale"

JUVENTUS

Fabio Paratici spiega la promozione di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus con due termini precisi: "Una scelta naturale, una scelta juventina". Secondo il Cfo bianconero "Andrea è un ragazzo che è stato da noi, ha giocato con noi, è sempre stato in contatto con noi. Pensiamo anche al fatto che possa essere un predestinato da allenatore, come lo è stato da giocatore". A Pressing Champions League ha aggiunto: "Un percorso alla Zidane? Ce lo auguriamo, visti i risultati di Zizou".

"Siamo tutti in un territorio inesplorato, nessuno ha mai vinto nove scudetti di fila con così tanti cambiamenti. Non è l'Europa il termometro, la qualificazioni ai quarti o una finale, ma è tutto il percorso. La situazione di Allegri era diversa, aveva un percorso di cinque anni, è stato tutto un insieme di cose, che vanno aldilà di un mero risultato possibile", ha aggiunto. "Ormai le grandi squadre sono legate a giudizi troppo veloci, legate a certi risultati. Ma sappiamo che certe competizioni, come la Champions, sono a volte anche legate agli episodi", ha ribadito.

Sul suo futuro e le voci sulla Roma: "Detto che difendere me stesso è difficile, ma visto che il presidente l'aveva già fatto pubblicamente ieri mi sembrava difficile ribaltare il suo pensiero al pomeriggio. La Roma? La rispetto, è un club importante, ma sono qui da oltre 10 anni e sto molto bene. Ho un rapporto che va oltre quello professionale con molte persone".

Parole importanti, che seguono il comunicato bianconero di oggi proprio sull'infondatezza delle voci di un possibile allontanamento del dirigente.