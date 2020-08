Juve, l'ora della rivoluzione non tocca Paratici: "Voci infondate"

LA SMENTITA

Sono "totalmente infondate" le voci di un allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus. Lo ha reso noto all'Ansa proprio il club bianconero, che ha così voluto smentire le indiscrezioni circolate sul futuro del dirigente bianconero nelle ultime ore. Lo stesso presidente Agnelli, del resto, subito dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Lione aveva ribadito la fiducia nei confronti del Chief Officer Football, del vicepresidente Pavel Nedved e del responsabile dell'area tecnica Federico Cherubini.

Una presa di posizione netta, necessaria in un momento quanto mai delicato. Il club ha così voluto fare chiarezza, mettere subito a tacere voci destabilizzanti. La rivoluzione Juve, che inevitabilmente toccherà anche la squadra (tanti sono i giocatori che lasceranno il club, non solo per ragioni anagrafiche), nelle intenzioni di Andrea Agnelli non riguarderà invece la struttura dirigenziale verso la quale il presidente bianconero nutre la massima fiducia. Altra cosa sarebbe invece un atto unilaterale da parte di Paratici stesso, cosa che però al momento non è però nelle cose. Anche perché tra i candidati a sostituire Sarri c'è proprio Simone Inzaghi, grande amico del responsabile del mercato juventino e allenatore a lui estremamente gradito.