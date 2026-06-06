Del Piero: "Io alla Juve? Troppo rispetto per chi c'è oggi"

"Ho grande rispetto per chi lavora alla Juve oggi e so benissimo che in base alla posizione in cui sei vedi le situazioni in modo diverso". Alex Del Piero non si sbilancia su un suo possibile futuro da dirigente alla Juve: tantissimi tifosi bianconeri lo vorrebbero presidente. "Cosa direi ai giocatori oggi? Nel mio ruolo di oggi devo essere responsabile di quello che dico e non dico, ma non mi sento nella posizione di dire cosa fare. È un momento decisamente complicato, ma bisogna anche porre l'accento sulle cose positive di questo campionato combattuto fino all'ultima giornata", ha detto l'ex capitano della Juve, intervenuto al Festival della Serie A a Parma.



"Le cose accadono, ma bisogna avere la forza di cambiare pagina - ha aggiunto Del Piero - Le aspettative nei miei confronti non sono mai un peso, sono una responsabilità certo. L'affetto che ancora oggi ricevo dai tifosi, un legame che si è creato per il percorso fatto in questi 19 anni per le vittorie e le scelte fatte". E ancora: "Il legame con la famiglia (Agnelli, ndr) ha avuto dei momenti particolari ma è sempre stato onesto e franco, quello che ha fatto la proprietà è qualcosa di incredibile. Si è sempre chiamata presente anche nei momenti di difficoltà, guidando la squadra a trionfi belli ed è l'unica che è sempre rimasta".